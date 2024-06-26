Barış Alper Yılmaz'ın transferini duyurdular! Yeni adresi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 2 kez üst üste şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk hamlesini Batshuayi ile yapan sarı-kırmızılı camia, ikinci transferini de Oğuz Aydın ile yapması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından takımın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın da yeni adresini duyurdular. İşte milli oyuncuya talip olan takım ve transferin detayları...

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, ilk hamlesini Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Michy Batshuayi'den yana yaptı.İkinci transferini de yapmaya hazırlanan Okan Buruk ve yönetim, Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmaya çok yakın.Galatasaray'da bunlar yaşanırken, takımın yıldızı oyuncusu ve Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz'ın da talipleri artmaya devam ediyor.BARIŞ ALPER PREMİER LİG'E GİDİYORBu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibinin ilgi gösterdiği kaydedildi.İngiltere basınından The Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig ekibi Brighton'ın Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği yazıldı.Brighton'da gözlemcilerin, Galatasaray'ın yıldızının maçlarını takip ettiği ve transfere onay verdiği aktarıldı.Barış Alper Yılmaz'ın çok sayıda bölgede oynayabilmesinin Brighton'ın ilgisini çeken sebepler arasında yer aldığı belirtildi.Brighton'ın yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler'in 3-4-3 dizilişini benimsemesi nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ı farklı bölgelerde kullanabileceği ve bu nedenle transfere onay verdiği ifade ediliyor.Barış Alper'in EURO 2024'te gösterdiği performansla başka ekiplerin dikkatini çekebileceği ve Brighton'a transferde rakip çıkabileceği de vurgulandı.Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için bonservis beklentisinin ise 25 milyon euro olduğu belirtildi.24 yaşındaki hücum oyuncusu geride kalan sezonda Galatasaray'da 55 maça çıktı. Barış Alper Yılmaz, bu müsabakalarda 7 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.24 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'ne yüzde 20 pay verecek.Barış, A Milli Futbol Takımı'nda 17 karşılaşmada forma giydi. Barış Alper Yılmaz, bu mücadelelerde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.