Trabzonspor resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları...

Süper Lig'de bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen bordo-mavililer transfere çok hızlı başladı.Lundstram ve Barisic'i Trabzon'a getiren Ozan Tufan'la da el sıkışan Trabzonspor, Denis Dragus transferi için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını duyurdu.KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir.""Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır.24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maça çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.