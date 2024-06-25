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Jose Mourinho kampa damgasını vurdu! Düdüğünü elinden bırakmıyor

Jose Mourinho yönetiminde antrenmanlarına başlayan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam oyuncularını sık sık uyardı onlardan mücadeleci, hızlı futbol istedi.

Ekleme: 25.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Jose Mourinho yönetimindeki takım, yoğun ve disiplinli bir antrenman programı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Mourinho düdüğü elden bırakmadı

Portekizli teknik direktör, antrenmanlarda sıkı bir disiplin uyguluyor.

Portekizli, bir taraf 4 saniye içinde paslaşıp minyatür kalelere gol yapamadığında topu rakip takıma verdi. 'Mou' düdüğünü hiç elinden bırakmadı, her topa mücadeleye dokundu. Oyunculardan çok pas ve çok hız istedi.

Düdüğünü elinden bırakmayan Mourinho, topla yapılan çalışmalarda kontrolü tamamen ele aldı.

Küçük kalelerle yapılan maçlarda, “Daha çabuk”, “Vur”, “Pres” gibi talimatlarla antrenmanın temposunu belirledi.

Topla çalışmalara kadar olan süreci ise yardımcılarına bıraktı.

Jose Mourinho kampa damgasını vurdu! Düdüğünü elinden bırakmıyor

Yol üstü karşılama sona erdi

Hürriyet'in haberine göre; geçmiş yıllarda, Kaynaşlı gişelerinde otobüsün önü kesilir, Bolu ve Düzce Fenerbahçe dernek üyeleri teknik direktöre ve takım kaptanına çiçek takdim ederdi. Ancak bu yıl Mourinho, böyle bir karşılama yapılmasını istemedi.

Bu durum derneklere bir gün önceden telefonla iletildi. Karmaşık yol üstü karşılama yerine, perşembe günü dernek temsilcileri tesislere davet edildi.

Geç kalan olmadı

Milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra üç gün ekstra izinli olan Djiku ve Osayi, dünkü antrenmanda yer almadı.

Genç oyuncular ağırlıklı kadroda Fred, Dzeko, Crespo, Becao, Cengiz, Krunic ve Emre de çalışmalara katıldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in hırslı çalışması dikkat çekti. Becao, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Mourinho, futbolculara "Antrenmana ve hareket saatine gecikenlere kulüp ceza verir, ona karışmam. Ancak ben bir dakika geç kalanı antrenmana almam." dediği biliniyordu. Nitekim tüm ekip, belirlenen saatlerde eksiksiz olarak antrenman sahasında hazır bulundu.

Jose Mourinho kampa damgasını vurdu! Düdüğünü elinden bırakmıyor
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