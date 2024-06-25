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İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş onun peşinde

Beşiktaş'ın tecrübeli sol bek ve stoper oyuncusu Ricardo Rodriguez için 3 takımla mücadele edeceği iddia edildi.

Ekleme: 25.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlanıyor. Siyah-beyazlıların yeni sezonda takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de savunma olacak.

Beşiktaş'ın bu doğrultuda deneyimli İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez için hamle yapacağı iddia edildi. Ricardo Rodriguez sol bekin yanı sıra stoper olarak da mücadele edebilmesiyle dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ'IN RICARDO RODRIGUEZ İÇİN 3 RAKİBİ VAR

Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş'la birlikte Inter Miami, Al Shabab ve Augsburg oyuncuyla ilgileniyor. Yine haberde yer alan bilgiye göre kulüpler henüz resmi teklifini iletmedi.

EURO 2024'te şu ana kadar ülkesi İsviçre'yle 3 maçta tam süre alan Rodriguez, son 16 turuna yükselen takımın önemli parçalarından birisi oldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Son olarak Torino'da forma giyen Rodriguez sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Rodriguez geçtiğimiz sezon Serie A'da 35 maçta mücadele etti.

31 yaşındaki Rodriguez daha önce Milan, PSV Eindhoven ve Wolfsburg gibi takımlarda forma giymişti.

İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş onun peşinde
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