İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş onun peşinde

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlanıyor. Siyah-beyazlıların yeni sezonda takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de savunma olacak.Beşiktaş'ın bu doğrultuda deneyimli İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez için hamle yapacağı iddia edildi. Ricardo Rodriguez sol bekin yanı sıra stoper olarak da mücadele edebilmesiyle dikkat çekiyor.Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş'la birlikte Inter Miami, Al Shabab ve Augsburg oyuncuyla ilgileniyor. Yine haberde yer alan bilgiye göre kulüpler henüz resmi teklifini iletmedi.EURO 2024'te şu ana kadar ülkesi İsviçre'yle 3 maçta tam süre alan Rodriguez, son 16 turuna yükselen takımın önemli parçalarından birisi oldu.Son olarak Torino'da forma giyen Rodriguez sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Rodriguez geçtiğimiz sezon Serie A'da 35 maçta mücadele etti.31 yaşındaki Rodriguez daha önce Milan, PSV Eindhoven ve Wolfsburg gibi takımlarda forma giymişti.