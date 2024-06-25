Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni rotası İsrail...

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Beko formasını giyen yıldız oyuncu Johanthan Motley takımdan resmen ayrıldı. Motley'in yeni rotası ise İsrail oldu.Fenerbahçe Beko'dan ayrılığa ilişkin yapılan açıklamda, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe ile ligde 14.5 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları ile oynayan Motley, Euroleague'de 11.2 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu.Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Motley'in yeni adresi ise İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv oldu.