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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni rotası İsrail...

Fenerbahçe Beko, 2 sezondur kadrosunda yer alan yıldız oyuncu Johnathan Motley ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Motley'in yeni adresi ise İsrail ekiplerinden Hapoel Tel Aviv oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 25.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Beko formasını giyen yıldız oyuncu Johanthan Motley takımdan resmen ayrıldı. Motley'in yeni rotası ise İsrail oldu.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni rotası İsrail...

FENERBAHÇE'DE VEDA
Fenerbahçe Beko'dan ayrılığa ilişkin yapılan açıklamda, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni rotası İsrail...

PERFORMANSI
 Fenerbahçe ile ligde 14.5 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları ile oynayan Motley, Euroleague'de 11.2 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu.

YENİ ROTASI
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Motley'in yeni adresi ise İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv oldu.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni rotası İsrail...
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