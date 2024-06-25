Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler! 'Benim 6 senedir söylediğimi...'

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nı ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç hakkında konuştu. Özbek, "Benim 6 senedir söylediğimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün söylemeye başladı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kuşadası'nda Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Galatasaraylılar Derneği üyelerinin düzenlediği toplantının konuğu oldu.



Toplantı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yoğun ilgi gösterdi.



Minik taraftarların forma imzalatabilmek için sıraya girdiği etkinlikte Özbek, dernek üyeleri ve Galatasaraylı taraftarların sorularını yanıtladı.



'Bir üst tura da çıkacağımızı düşünüyorum'



Toplantıda A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maça değinen Dursun Özbek, şunları dedi:



Milli Takımı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü Milli Takım'ımız Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları var. Bu nedenle bence alınacak sonucu beklemek lazım. Ben buradan A Milli Takım'ımızda oynayan tüm oyucularımıza başarılar diliyorum. Bizi gururlandırmaları için moralli olmaları lazım. İnşallah Çekya maçında başarılı bir sonuç alıp bir üst tura da çıkacağımızı düşünüyorum.



'Perşembe günü bir toplantı yapacağız'



Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın dış transferde izlediği politikaya da değinen Dursun Özbek, şu şekilde konuştu:



Konuyla ilgili perşembe günü bir toplantı yapacağız. Bazı eksiklerimiz var. Özellikle 2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz. Kanat transferleri için yine yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferinde sınırlamalar geldiği için elimizde satmamız gereken oyuncular da var. Transfer açısından zor bir sene olacak. Avrupa Kupası'nın devam ediyor olması da transferi yavaşlattı. Herkes turnuvadaki oyuncu performanslarına göre transfer yapmayı planlıyor. Biz de temaslarımızı sürdürüyoruz. Takımın omurgasını koruyup, nokta transferler yapacağız. Takımın iskeletini bozmadan takviyeler yaparak önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız.



Ali Koç'a gönderme



Galatasaray'da göreve seçildiğinde ilk önce takımın finansal yapısını düzeltme sözü verdiğini hatırlatan Dursan Özbek şunları:



Bundan 6 yıl önce gelin borç yükünden çıkalım, sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşalım onun ardından da sürdürülebilir sportif başarı gelecektir demiştim. Bu anlamda önümüzdeki birkaç ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkmış olacağız ve Galatasaray'ın finansal yapısı mükemmel bir hale gelecek. Benim 6 senedir söylediğimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün söylemeye başladı. İşte aramızdaki fark bu.



'Bu seneki hedefimiz 25.'nci şampiyonluk'



Kuşadası'nda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



Galatarasay'da bu benim 3. dönem başkanlığım. Daha önce yaptığımız başkanlıklarımızdan da baya tecrübe edindik. Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmemek üzere geçtiğim dönemde aslında güzel bir sezon geçirdik. 23.'ncü ve 24.'ncü şampiyonluklar geldi. Bu seneki hedefimiz 25.'nci şampiyonluk. Biz yönetim kurulu olarak çalışıyoruz, görevlerimizi seve seve yerine getiriyoruz ancak sizin desteğiniz eksik olduğu zaman bizim başarılı olmamız mümkün değil. Hem taraftar hem de genel kurul üyesi olarak bizlere bu güne kadar destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bütün bu başarılar sizlerin sayesinde meydana gelmiştir. Öncelikli amacımız Galatasaray'ımızı finansal olarak en iyi hale getirmek zaten ondan sonra başarılar gelmeye devam edecektir.



'Kemerburgaz'da yeni bir tesise geçiyoruz'



Özbek, açıklamalarına şöyle devam etti:



Florya'dan çıktık ve Kemerburgaz'da yeni bir tesise geçiyoruz. Yeni sezonu bu yeni tesisimizde açacağız. Çok modern bir tesis haline getirdik. Bizim bu seneki şampiyonluğumuz son derece önemli. Bu konuda çekişme var ve bu çekişmeler basına, vatandaşa kısacası her yere yansıyor. Biz çekişmeden ziyade kendi işimize bakmak istiyoruz. Bu manada da çekişmenin bir tarafı olmak istemiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz Türk sporuna bir fayda sağlamak ve Galatasaray'ı layık olduğu seviyeye çıkartmaktır. İnşallah önümüzdeki sezona başladığımız zaman hem finansal hem de takım itibari ile daha farklı bir Galatasaray'ı sizlere göstermeye çalışacağız. Ben sizlerin sevincini gördüğüm zaman inanın hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Bugün buradaki karşılamanız ve herkesin yüzündeki gülümseme beni fazlası ile mutlu etti. Herkesin aile hayatı ya da iş hayatı var. Herkes gelecek nesillere bir şeyler bırakıyor. Bu noktada ben de torunlarıma ve gelecek nesillere bırakacağım en önemli şey Galatasaray'a yaptığım hizmet ve Galatasaray başkanlığımdır.



'Galatasaray bu günlerde geldiyse sadece sizler sayesinde gelmiştir'



Galatasaray Başkanı, sözlerini şu şekilde tamamladı:



Deprem zamanı, depremde hasar gören kentleri ziyarete gittik. Depremden 6.7. gün sonra da ben gittim. Deprem bölgesinde, üzerine Galatasaray formalarını giymiş küçücük çocuklar yanıma geldiler ve boynuma sarıldılar. Anasını babasını kaybetmiş çocuklar. Bu olay beni bir yandan üzmüş diğer yandan da çok fazla mutlu etmişti. Bizim yaptığımız görevin ne değerli olduğunu o kentlerde bir kez daha anladım. Galatasaray bu günlerde geldiyse sadece sizler sayesinde gelmiştir.



Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş tarafından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e plaket verildi ve toplu fotoğraf çekimleri gerçekleşti.



Özbek, Galatasaraylı minik taraftarların formalarını ve atkılarını imzaladı.