  • USD: 32,78 - 32,84
  • EURO: 35,05 - 35,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig ekibi şov yaptı! Üst üste 5 transfer açıklandı

Trabzonspor, son şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme dahil 5 oyuncuyu KAP'a açıkladı.

Ekleme: 24.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

Süper Lig ekibi şov yaptı! Üst üste 5 transfer açıklandı

3 isim İstanbul'da

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.

Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın da kısa süre içerisinde sağlık konrollerinden geçmesi bekleniyor.

Süper Lig ekibi şov yaptı! Üst üste 5 transfer açıklandı
Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran'da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?
Bakan Yerlikaya duyurdu! “BOZDOĞAN-46” operasyonlarında çok sayıda kişi yakalandı
Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı! İşte kavganın perde arkası
Kayıt dışı böyle bitecek
TBMM'de milletvekili sayısı azaltılsın önerisi: 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi?
Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail yasaklı bombayla saldırı başlattı
Uluslararası göçmen kaçakçısı kafeslendi! Yunan uyruklu insan tacirine suçüstü
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek
Yeni haftada gündem ekonomi: Takvim yoğun işleyecek
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı: Zafer Parti'sinin provokatörü nefret söylemlerine devam ediyor
Tatil sonrası ekonomi gündemi: TCMB'nin faiz kararı bekleniyor
Tatil dönüşü TBMM'de yoğun mesai: Kripto para düzenlemesi Genel Kurul'a geliyor
Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!
AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Anız yangını faciasından kurtulanlar anlattı: Cehennem gibiydi
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
Meteoroloji açıkladı: 23 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 23 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Aşk dolu Bodrum tatili korku filmine dönüştü! Gasp tuzağında 5 milyonluk imza

Aşk dolu Bodrum tatili korku filmine dönüştü! Gasp tuzağında 5 milyonluk imza

Elon Musk'tan yeni hamle! X'te canlı yayınlar artık paralı oluyor...

Elon Musk'tan yeni hamle! X'te canlı yayınlar artık paralı oluyor...

ÖTV'siz araba alımı için yeni dönem! 2 tane alternatif var

ÖTV'siz araba alımı için yeni dönem! 2 tane alternatif var

İstanbul'da taksilerde yeni uygulama! O buton devreye giriyor

İstanbul'da taksilerde yeni uygulama! O buton devreye giriyor

Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar

Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar