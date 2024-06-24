Jose Mourinho'dan takım otobüsünden paylaştı: Sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki kamp bugün (pazartesi) başlayacak.Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan kamp öncesi bir paylaşım geldi. Takım otobüsünden bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, 'Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum.' ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmalar bugün saat 17.00'de başlayacak.Mourinho'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.Fenerbahçe'de Mourinho'nun paylaştığı fotoğraf