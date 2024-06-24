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Çekya maçının hakemi belli oldu! Bizim Çocuklar'ın kritik mesaisi

Son dakika haberine göre Türkiye ile Çekya arasında 26 Haziran 2024'te oynanacak olan EURO 2024 F Grubu son maçına Rumen hakem Istvan Kovacs atandı. .

Çekya maçının hakemi belli oldu! Bizim Çocuklar'ın kritik mesaisi
Ekleme: 24.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak. Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek..

Çekya maçının hakemi belli oldu! Bizim Çocuklar'ın kritik mesaisi
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