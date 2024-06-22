Rakibimiz Portekiz! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını Portekiz ile yapacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.



Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.



Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.



İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.



Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak



Muhtemel 11'ler



Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz



Portekiz: Diogo Costa, Dias, Pepe, Inacio, Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo

