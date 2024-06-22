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Ferdi Kadıoğlu için devler takipte! Beklenti tam 35 milyon euro...

Hem Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu için Arsenal devreye girdi.

Ekleme: 22.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe forması altında her geçen sezon performansını artırdı.

Başarılı oyuncu, EURO 2024’e de harika bir giriş yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun transfer döneminin gözdelerinden biri olması bekleniyordu.

Öyle de oldu. Dortmund, Ian Maatsen’in Aston Villa ile her konuda anlaşmasının ardından listenin ilk sırasına Ferdi’nin adını yazdı.

EURO 2024'e odaklandı

Alman devi, bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkarırken, yıldız futbolcunun menajerlik şirketi Wasserman ile de ilk teması kurdu.

24 yaşındaki oyuncu şu an Milli Takım ile EURO 2024’e odaklandığı için görüşmelere hiçbir şekilde dahil olmak istemiyor.

Sarı-siyahlılar resmen girişimlere başlarken, Ferdi Kadıoğlu’na bir dev daha talip oldu: Arsenal...

İngiliz ekibinin de kısa süre içerisinde Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı öne sürüldü.

Sarı-lacivertliler, milli yıldızdan 30 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor.

Ferdi Kadıoğlu için devler takipte! Beklenti tam 35 milyon euro...

Levent Mercan geldi, Ferdi gidebilir...

Her ne kadar Mourinho, takımın as oyuncularının tutulmasını istese de Levent Mercan transferi sonrası Ferdi’nin satılma ihtimalinin arttığı öne sürüldü.

Önümüzdeki günlerde transfer piyasasında Ferdi Kadıoğlu ismi çok daha fazla duyulacak gibi görünüyor.

Ferdi Kadıoğlu için devler takipte! Beklenti tam 35 milyon euro...

50 maçta oynadı

Sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 3 gol 4 asist yaptı.

EURO 2024 kadrosunda bulunan yıldız futbolcu Gürcistan maçında son derece iyi bir performans ortaya koymuştu.
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