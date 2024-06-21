Sahada görürsün Jota! Portekizli futbolcu tepkilerin odağında: 'Fikrim yok'
Portekiz Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Diogo Jota, A Milli Takımımız ile karşılaşacakları maç öncesinde genç yıldızımız Arda Güler hakkında da konuştu..
Genç futbolcumuz Arda Güler, Gürcistan'a attığı golle tüm dünyayı kendisine bir kez daha hayran bırakırken aykırı bir yorum geldi.
"Arda Güler hakkında fikrim yok." diyen Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Liverpoollu oyuncu şunları söyledi:
Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz.
"Çekya'dan daha iyi bir takımla karşılaşacağız"
Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.
"Arda Güler hakkında fikrim yok"
Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Diogo Jota sözlerini şöyle tamamladı:
Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız.
"Arda Güler hakkında fikrim yok." diyen Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Liverpoollu oyuncu şunları söyledi:
Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz.
"Çekya'dan daha iyi bir takımla karşılaşacağız"
Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.
"Arda Güler hakkında fikrim yok"
Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Diogo Jota sözlerini şöyle tamamladı:
Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız.