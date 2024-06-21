Michy Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: Ölüm tehdidi alıyoruz

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaştı.Sarı-kırmızılı takımla 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak olan Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlardan da tepki aldı.Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, yıldız golcünün Galatasaray ile anlaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.Maria sosyal medyadan, tehdit edildiklerini açıkladı.Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlardır.Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz?Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor.Söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde silen Maria, Fenerbahçeli taraftarlardan bir kez daha tepki aldı.