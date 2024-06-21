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Michy Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: Ölüm tehdidi alıyoruz

Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından tehdit edildiklerini açıkladı.

Michy Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: Ölüm tehdidi alıyoruz
Ekleme: 21.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı takımla 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak olan Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlardan da tepki aldı.

Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, yıldız golcünün Galatasaray ile anlaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Maria sosyal medyadan, tehdit edildiklerini açıkladı.

Michy Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: Ölüm tehdidi alıyoruz

İşte o paylaşım:

Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlardır.

Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz?

Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor.

Söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde silen Maria, Fenerbahçeli taraftarlardan bir kez daha tepki aldı.

Michy Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: Ölüm tehdidi alıyoruz
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