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İngilizler duyurdu: Premier Lig devi Arda Güler'e göz koydu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgilendiği aktarıldı.

Ekleme: 21.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
AMilli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Gürcistan ile oynadığı maçta attığı golle tüm dünyada adından söz ettiren Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

ARNE SLOT ONU ÇOK İSTİYOR

İngiliz basınında Team Talk'ın haberine göre, Liverpool'un, Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un, fırsat olması halinde 19 yaşındaki genç futbolcunun transferini istediği belirtildi.

Liverpool'un ayrıca Real Madrid'den bir diğer transfer hedefinin ise Brezilyalı hücum oyuncusu Rodrygo olduğu iddia edildi.

İngilizler duyurdu: Premier Lig devi Arda Güler'e göz koydu

TEKLİFLERE KAPALI

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'e imza sürecinde ve daha sonra yaptığı açıklamalarda kiralık olarak takımdan ayrılmayacağını söylemişti. LaLiga'da geçtiğimiz sezonun son maçlarında aldığı süreleri iyi değerlendiren genç yıldız için Real Madrid'in de gelen tekliflere görüşme dahi yapmadan kapıyı kapattığı biliniyor.

Real Madrid'de ilk yılında 12 maçta süre bulan milli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.
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