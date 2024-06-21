Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf: Beni o ikna etti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu sol beke geçme hikayesini anlattı ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira hakkında 'Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı' ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kariyerinde nasıl sol beke geçtiğini anlattı.Vitor Pereira'nın sayesinde bu mevkiye geçtiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, İtalyan medyasına şu ifadeleri kullandı:'Mevki değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde 'Burada oyna' diyorlar ama bana herhangi bir şey anlatıp, nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım ve güvendim, güvenince de bu şekilde evrildim.'