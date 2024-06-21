  • USD: 32,78 - 32,84
  • EURO: 35,05 - 35,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf: Beni o ikna etti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sol beke evrilme hikayesini anlattı. Milli futbolcu, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira sayesinde bu pozisyonda oynamaya başladığını dile getirdi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf: Beni o ikna etti
Ekleme: 21.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu sol beke geçme hikayesini anlattı ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira hakkında 'Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kariyerinde nasıl sol beke geçtiğini anlattı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf: Beni o ikna etti

Vitor Pereira'nın sayesinde bu mevkiye geçtiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, İtalyan medyasına şu ifadeleri kullandı:

'Vitor Pereira sebebini anlattı'

'Mevki değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde 'Burada oyna' diyorlar ama bana herhangi bir şey anlatıp, nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım ve güvendim, güvenince de bu şekilde evrildim.'
Putin’den açık tehdit: Kuzey Kore ittifakının ardından şok eden sözler! Nükleer dengeler değişiyor
Berna Laçin'den devlet hastanesi özrü: Önyargı kurbanı oldum
Emeklilerin de tercihi YHT! 62 bin kişi yararlandı
Ünlü işadamının helikopter kazasına şoke rapor! Uçuş emniyetini tehlikeye düşürmüş...
Netanyahu’nun ‘yapamayacağı şey’ yok! ABD’ye bu sözlerle seslendi: Devam ettiğiniz sürece…
Bodrum'da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı'ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi
Ermenistan'dan flaş karar: Filistin'i resmen tanıdı
Cevdet Yılmaz'dan yeni vergi taslağı ile ilgili açıklama
Bakan Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu! Türkiye'ye yatırım sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Doğum paketi geliyor
Kavgada ikinci perde! 'Özür dileyene kadar gerçekleri anlatacağım'
Depremzede kiracıya ev
Diyarbakır'da yangının boyutu ortaya çıktı
Ankara'yı karıştıran kulis: Kılçdaroğlu, genel başkanlık için çalışmalara başladı
Türkiye'de bir ilk oldu! Bakan Koca uygulamayı 'Kutluyoruz' diyerek paylaştı
Vergi adaletsizliğinde tarihi adım! Yeni paket TBMM yolunda: İşte düzenlemenin detayları
Putin, barış için Türkiye'yi işaret etti! 'İstanbul ve Minsk üzerinden...'
ABD medyasından Altay tankına övgü: Kendi sınıfının zirvesinde
CHP'li İzmir belediyesinden faciaya davetiye! Mahkeme kararına rağmen çöp dökmeye devam ediyor
Şırnak'ta BOZDOĞAN-44 operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yapay zeka artık dolandırıcıların elinde! Uzmanlar açıkladı: Mağdurların tazminat hakkı var!

Yapay zeka artık dolandırıcıların elinde! Uzmanlar açıkladı: Mağdurların tazminat hakkı var!

Instagram o özelliği devreye aldı! Dört gözle bekleniyordu...

Instagram o özelliği devreye aldı! Dört gözle bekleniyordu...

Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?

Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?

Bu böcek devlet korumasında: Ağırlığının 10 katını taşıyor!

Bu böcek devlet korumasında: Ağırlığının 10 katını taşıyor!

Derinliği 250 metre! Definecilerin hedefinde

Derinliği 250 metre! Definecilerin hedefinde

Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar

Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar