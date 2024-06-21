Beşiktaş'ta şok ayrılıklar! 4 isim yolcu

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularla yollar ayrılacak.Transfer edilecek oyuncular konusunda ellerinin rahatlaması için kontenjan açmak isteyen yönetim, sportif danışman Brad Fridel aracılığıyla 4 isimle görüşerek ayrılıklarında kolaylık sağlayacaklarını iletti.Siyah-beyazlılar öncelikli olarak bonservis ücreti kazanabileceği oyuncularla masaya oturdu.Bu bağlamda Masuaku, Amartey, Colley ve Rebic ile vedalaşmayı planlıyor.Bu isimler içerisinde Colley'in birçok kulübün radarında olduğu ve teklifler geldiği öğrenildi. Arap yarımadasındaki takımların da Gambiyalı stopere ilgileri dikkat çekici.TEKLİFLER VARBekleneni veremeyen Rebic de ayrılacak oyunculardan biri. Tecrübeli isim Verona'nın gündeminde italyan temsilcisinin Rebic için resmi teklif yapması bekleniyor.Masuaku'ya da Fransa'dan taliplerinin olduğu öğrenildi. Nantes kulübünün deneyimli sol beki kadrosuna katmak istediği ifade edildi.Yine Beşiktaş'a uyum sağlayamayan futbolculardan olan Amartey de İskoçya'dan Celtic takımının listesinde yer alıyor.Bu futbolcuların yanı sıra Chamberlain'e de Southampton veya Sheffield United talip.