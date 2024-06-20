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Ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dev takımların radarına giren Ferdi Kadıoğlu için bomba bir transfer haberi gündeme geldi. Almanlar milli yıldızın yeni takımını duyurdular...

Ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...
Ekleme: 20.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dünyada ses getiren sarı-lacivertli camia, transferde de adından söz ettirmek istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı. Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA YOLCUSU

Jose Mourinho'nun göreve gelmesinden sonra yeni yıldızları kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncu, birçok dev takımın radarına girdi.

Ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Almanlar transferi duyurdu...

DORTMUND FERDİ İÇİN TEMAS KURDU

Ferdi'yi izleyen takımların arasında da Nuri Şahin'in teknik direktörlüğüne getirildiği Borussia Dortmund oldu.

Alman Sky DE'nin haberine göre; Ian Maatsen'i Aston Villa'ya kaptıran Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi bitirmeye odaklandı.

Fenerbahçeli yöneticilerle temas kuran Dortmund'un kurmayları transferi bitimek için İstanbul'a görüşmeye gelecek.

NURİ ŞAHİN İSTİYOR

Nuri Şahin'in sarı-siyahlılarla gerçekleştirmek istediği ilk transferin 24 yaşındaki futbolcu, olduğu öğrenildi.

'35-40 MİLYON TEKLİF GELİRSE KONUŞURUZ'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaklaşık 2 hafta önce Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili yaptığı açıklamada, şunları demişti:

'Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz.'

Fenerbahçe, Dortmund'dan gelecek olan teklifi değerlendirecek ve son kararını verecek. Tarafarlar kısa sürede İstanbul'da transferi sonlandırmak için görüşme yapacak.

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Ferdi, 3 gol ve 5 asist katkısı sağladı. Oyuncunun piyasa değeri ise 21 milyon Euro...
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