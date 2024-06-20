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TFF yeni rakamları açıkladı! Yabancı transferlerle ilgili önemli uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının transfer edecekleri yabancı futbolcuların tescilleri için ödenecek fon bedellerini duyurdu.

Ekleme: 20.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezonda kadrolarında bulundurdukları yabancı oyuncu sayısına göre kulüplerden alınacak fon paylarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu yabancı oyuncular için fon bedeli alınmayacak. Kulüplerden alınan fon payı, altyapılar için kullanılacak.

Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon TL alt yapı fon bedeli ödeyecekleri belirtildi.

Süper Lig’de Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu tescillerinden alınacak fon bedelleri şöyle:

TFF yeni rakamları açıkladı! Yabancı transferlerle ilgili önemli uyarı
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