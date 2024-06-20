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Semih Kılıçsoy Milli Takım'da mutsuz mu? İlk ağızdan açıklama

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Gürcistan maçında forma şansı bulamayan Semih Kılıçsoy'un mutsuz olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Semih Kılıçsoy Milli Takım'da mutsuz mu? İlk ağızdan açıklama
Ekleme: 20.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Almanya kampında Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

'ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU'

'Turnuvaya baktığınızda, maçlar hep ortada gidiyor' diyen Altıntop, 'Gürcistan maçının Zorlu olacağını biliyorduk ama biz de Türkiye'yiz, ayakta kaldık. Gürcistan'ın gösterdiği reaksiyona, reaksiyon göstermemiz kıymetli oldu. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Çok iyi bir başlangıç oldu.' dedi

Hamit Altıntop'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'REAL MADRİD, ARDA GÜLER İÇİN BENİMLE İSTİŞARE ETTİ'

'Real Madrid, Arda Güler'e yatırım yaptı. Kulüp benimle de istişare etti. 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 yıl ne demek? 'Biz, sana ve senin yeteneğine inanıyoruz' demek. Arda, bugün olmasa da yarın kesinlikle o formayı kapacaktır. Toni Kroos'un yerini alabilecek veya ondan daha iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip.'

Semih Kılıçsoy Milli Takım'da mutsuz mu? İlk ağızdan açıklama

'SEMİH KILIÇSOY OYNAMAMASINDAN MUTSUZ'

'Semih Kılıçsoy burada olmaktan mutsuz değil, oynamamasından mutsuz. Her oyuncu, süre alamadığında öyle olur. Semih'in 19 yaşında olduğunu unutmayalım. İnşallah süre de alacak, gollerini de atacak. Daha onun çok uzun bir yolu var. Ama idmanda olsun, arkadaşlarıyla olsun enerjisi gayet iyi. Onunla özel ilgileniyoruz da diyebiliriz.'

'İSMAİL YÜKSEK'İN SÜRE ALMA İHTİMALİ VAR'

'İsmail Yüksek'in sakatlıktan sonra burada olması çok kıymetli. Elemelerdeki performansı bizi buralara getirdi diyebiliriz. Hiçbir şekilde riske etmemeliyiz. En iyi şekilde hazırlıyoruz. İnanılmaz motive. Takımla idmanlara çıkıyor, aslında birkaç dakika da olsa süre alma ihtimali var.'

'İRFAN CAN KAHVECİ GRUP MAÇLARINDA SONRA SÜRE ALABİLİR'

'İrfan Can Kahveci'nin koşulara başlaması, çok önemliydi. Gelecek günlerde topla çalışmalara da başlayacaktır. Grup maçlarında olmasa da inşallah sonraki maçlarda süre alabilir.'

'18 Temmuz'da bir seçim olacak. Devam eder miyim etmez miyim, bazı şeylere karar vermem gerekecek. Turnuvadan sonra değerlendiririz.'
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