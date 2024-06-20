Savunmaya 15 milyon euroluk yıldız! Fenerbahçe resmi temaslara başladı

Takımın başına Portekizli ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.Başarılı hocanın raporu doğrultusunda rotayı Manchester United'dan Victor Lindelöf'e kıran Sarı-Lacivertli idareciler, bu transferi en uygun şartlarda bitirmeyi hedefliyor.Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.Sosyal medyaya yansıyan haberlerde de Manchester ekibi ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Lindelöf'ün, Mourinho farkıyla sarı-lacivertlilere imza atmasının son derece yüksek olduğu konuşuldu.Değeri 15 milyon euro olan İsveçli stoper, bu sezon 19 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol - 1 asist yaptı.