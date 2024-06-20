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Mauro Icardi ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, önümüzdeki sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

Mauro Icardi ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı
Ekleme: 20.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de geride kalan sezonda Galatasaray'la birlikte üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan, 25 kez ağları sarsarak da gol krallığı yaşayan Mauro Icardi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a transfer süreci ve geleceği hakkında konuştu.

'Galatasaray'a gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti'

'Türkiye'de çok rahat mısınız? Bu kadar rahat olacağınızı düşünüyor muydunuz?' sorusu üzerine Icardi, şunları söyledi:

Hayır, hayır, düşünmemiştim. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü ben Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum.

'İstanbul'a gittim ve bayıldım'

Wanda Nara ise şunları dedi:

Evet, evet, evet, evet, İstanbul'a gittim ve bayıldım. Ben de gitmiştim. Çocuklarla gitmiştim. O bilmiyordu. Yalnız gittim, bir ev aradım. Yani, her şeyi ben organize ettim. Ona oraya gideceğini ve harika olacağını söyledim. O da bayıldı.

Mauro Icardi ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı

'Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz'

Golcü futbolcu, geleceği hakkında da şunları dedi:

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım.

'Aralarındaki rekabet sokakta çılgınca!'

'Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti nasıl?' sorusu için ise 31 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Evet, gerçekten inanılmaz. Beni gerçekten şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyorum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca!

Wanda Nara ise 'Bence River - Boca'dan bile daha büyük.' yanıtını verdi.
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