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Jose Mourinho'nun yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı. Portekizli çalıştırıcının teknik ekibi de belli oldu.

Jose Mourinho'nun yardımcıları belli oldu
Ekleme: 20.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından '1. Gün' yazılı paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran'da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak.

İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran'da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak:

Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)
Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi)
Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)
Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)
Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)
Giovanni Cerra (Data Analiz)
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