Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi

Galatasaray formasıyla üç kulvarda gol atmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, milli takımla çıktığı EURO 2024'ün ilk maçında da ağları havalandırdı. Kerem için yeni teklifler gelmesi beklenirken, yönetim milli futbolcudan hatırı sayılır bir gelir bekliyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, her kulvarda kendisini göstermeye devam ediyor.Sarı-kırmızılı takıma 2020-2021 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Erzicanspor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, kısa sürede kendini ispatlayarak kaptanlığa kadar yükseldi.Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de sarı-kırmızılı takıma skor katkısı veren Kerem, 44 gol ve 32 asiste imza attı.Gelecek sezon Avrupa'da forma giymek isteyen Kerem Aktürkoğlu için ilk teklif İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'dan gelmişti.EURO 2024'te ilk maçta gol atan milli futbolcu için Galatasaray Kulübü yeni teklifler gelmesini bekliyor.Sarı-kırmızılı kulüp, Kerem için gelecek 17 milyon euro ve üzeri bonservis bedeli tekliflerini değerlendirmeye hazırlanıyor.