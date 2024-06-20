Fenerbahçe Oosterwolde'nin değerini belirledi! O rakama satılacak

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları devam ediyor.Sarı lacivertliler Jayden Oosterwolde için menajerine gelen resmi tekliflerin kulübe iletildiği ileri sürüldü.Fotomaç'ın haberine göre, Serie A'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Hollandalı için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.Oosterwolde için şu ana kadar en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon Euro olduğu ileri sürüldü.Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giyen Oosterwolde, 1 gollük katkı sağladı.