Fenerbahçe Oosterwolde'nin değerini belirledi! O rakama satılacak
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde'ye gelen tekliflerin ardından Hollandalı savunmacı için 25 milyon euroluk bonservis talep ettiği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler Jayden Oosterwolde için menajerine gelen resmi tekliflerin kulübe iletildiği ileri sürüldü.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Fotomaç'ın haberine göre, Serie A'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Hollandalı için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.
Oosterwolde için şu ana kadar en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon Euro olduğu ileri sürüldü.
43 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giyen Oosterwolde, 1 gollük katkı sağladı.
Sarı lacivertliler Jayden Oosterwolde için menajerine gelen resmi tekliflerin kulübe iletildiği ileri sürüldü.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Fotomaç'ın haberine göre, Serie A'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Hollandalı için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.
Oosterwolde için şu ana kadar en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon Euro olduğu ileri sürüldü.
43 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giyen Oosterwolde, 1 gollük katkı sağladı.