Bizim çocuklar rekor kırdı! En iyiler arasında...

EURO 2024 heyecanı tam gaz devam ediyor. F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Gruplarda ilk maçların sonunda Montella ve öğrencileri, hem defansif hem de ofansif olarak turnuvadaki 24 takım arasında performansıyla öne çıktı. İşte detaylar:

Gürcistan'ı 3-1 devirerek görkemli bir galibiyet elde eden A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonaları'ndaki açılış maçında ilk kez zafere ulaştı. Dortmund Arena'yı tıklım tıklım dolduran Ay-Yıldızlı taraftarların muhteşem desteğiyle Gürcüler'e sahayı dar eden Bizim Çocuklar, Türkiye'ye çifte bayram yaşattı. Gruplarda ilk maçların sonunda Montella ve öğrencileri, hem defansif hem de ofansif olarak turnuvadaki 24 takım arasında performansıyla öne çıktı.- 19 hava topu kazanan Bizim Çocuklar, bu karnesiyle Fransa ve İspanya ile beraber 3 numaraya yerleşti. İlk 2'de gruptaki rakibimiz Portekiz (24) ile Danimarka (21) bulunuyor.- %89.2'lık isabetli pas değeriyle Milliler, en iyi 4. ekip olurken Hollanda (%88.8), Fransa (%86.1), Belçika (%85.2) gibi devleri gerisinde bıraktı. İlk 3'te Almanya (%94.1), İtalya (%92.3) ve İngiltere (%89.6) yer aldı.- Rakibine önde baskıyla alan bırakmayan ekibimiz, 18 top çalma istatistiğiyle 3. sırayı alırken ilk basamağa Avusturya (27) oturdu.