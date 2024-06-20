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Bizim çocuklar rekor kırdı! En iyiler arasında...

EURO 2024 heyecanı tam gaz devam ediyor. F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Gruplarda ilk maçların sonunda Montella ve öğrencileri, hem defansif hem de ofansif olarak turnuvadaki 24 takım arasında performansıyla öne çıktı. İşte detaylar:

Bizim çocuklar rekor kırdı! En iyiler arasında...
Ekleme: 20.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Gürcistan'ı 3-1 devirerek görkemli bir galibiyet elde eden A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonaları'ndaki açılış maçında ilk kez zafere ulaştı. Dortmund Arena'yı tıklım tıklım dolduran Ay-Yıldızlı taraftarların muhteşem desteğiyle Gürcüler'e sahayı dar eden Bizim Çocuklar, Türkiye'ye çifte bayram yaşattı. Gruplarda ilk maçların sonunda Montella ve öğrencileri, hem defansif hem de ofansif olarak turnuvadaki 24 takım arasında performansıyla öne çıktı.

Bizim çocuklar rekor kırdı! En iyiler arasında...

İşte ilk maç sonrası öne çıkan detaylar:

- 19 hava topu kazanan Bizim Çocuklar, bu karnesiyle Fransa ve İspanya ile beraber 3 numaraya yerleşti. İlk 2'de gruptaki rakibimiz Portekiz (24) ile Danimarka (21) bulunuyor.

- %89.2'lık isabetli pas değeriyle Milliler, en iyi 4. ekip olurken Hollanda (%88.8), Fransa (%86.1), Belçika (%85.2) gibi devleri gerisinde bıraktı. İlk 3'te Almanya (%94.1), İtalya (%92.3) ve İngiltere (%89.6) yer aldı.

- Rakibine önde baskıyla alan bırakmayan ekibimiz, 18 top çalma istatistiğiyle 3. sırayı alırken ilk basamağa Avusturya (27) oturdu.

KİLİTLERİ FERDİ VE ARDA AÇTI!

-Millilerimiz toplamda 22 şutla turnuvadaki en yüksek değere ulaşırken 8'inde ise çerçeveyi bularak 2. sıraya kuruldu.

-Gürcüleri özellikle ikinci yarıda abluka altına alarak 2.7 gol beklentisi (xG) üreten Türkiye, ilk maçların en yüksek gol beklentisine ulaştı.

-17 kilit pas atan milliler, 2 numaraya yerleşirken Ferdi (4) ve Arda (3) başı çekiyor.

- 20 ikili mücadelenin yarısını kazanan 'Bizim Çocuklar', %50 ile en yüksek orana ulaştı.

Bizim çocuklar rekor kırdı! En iyiler arasında...
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