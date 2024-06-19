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TFF, harcama limitlerini duyurdu

Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF, harcama limitlerini duyurdu
Ekleme: 19.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:06 / Editör: Ozge Selin

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla noktalandı.

9 Ağustos’ta başlayacak ve 1 Haziran’da sona erecek olan 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitleri açıklandı.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
TFF, harcama limitlerini duyurdu

"Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir"

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

** Sıralama, 2023-2024 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."


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