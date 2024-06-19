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Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

Ekleme: 19.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.

Kura çekimine seri başı olarak girecek sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.

İlk maçlar 23-24 Temmuz'da

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

Eşleşmeler

Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik

APOEL FC - Ordabasy / Petrocub

Ferençvaroş - New Saints / Decic

PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia

Bodo Glimt - RFS / Larne

Malmö - Klaskvik / Differdange

Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag

Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland

F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga

Panevezys / HJK - J. Bialystok

H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ

Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv
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