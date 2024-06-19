Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu.
UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
Kura çekimine seri başı olarak girecek sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.
İlk maçlar 23-24 Temmuz'da
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.
Eşleşmeler
Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik
APOEL FC - Ordabasy / Petrocub
Ferençvaroş - New Saints / Decic
PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia
Bodo Glimt - RFS / Larne
Malmö - Klaskvik / Differdange
Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag
Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland
F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga
Panevezys / HJK - J. Bialystok
H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ
Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv
UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
Kura çekimine seri başı olarak girecek sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.
İlk maçlar 23-24 Temmuz'da
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.
Eşleşmeler
Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik
APOEL FC - Ordabasy / Petrocub
Ferençvaroş - New Saints / Decic
PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia
Bodo Glimt - RFS / Larne
Malmö - Klaskvik / Differdange
Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag
Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland
F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga
Panevezys / HJK - J. Bialystok
H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ
Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv