Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu.



UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.



Kura çekimine seri başı olarak girecek sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.



İlk maçlar 23-24 Temmuz'da



İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.



Eşleşmeler



Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik



APOEL FC - Ordabasy / Petrocub



Ferençvaroş - New Saints / Decic



PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia



Bodo Glimt - RFS / Larne



Malmö - Klaskvik / Differdange



Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag



Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland



F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga



Panevezys / HJK - J. Bialystok



H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ



Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv