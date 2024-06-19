Galatasaray'dan yılın çalımı! İmza an meselesi

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için çalışmalar da başladı. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi'yi transfer etmeye yakın olduğu öne sürüldü.GALATASARAY'LA MASAYA OTURMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİSport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; Galatasaray, Michy Batshuayi’ye önerdiği 3 milyon euroluk imza parasını üç yıllık sözleşme süresine yayarak ödemeyi teklif etti. Batshuayi'nin temsilcisi bu teklifi kabul etti.Michy Batshuayi'nin Temsilcisi Meissa N'diaye transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için avukatıyla birlikte İstanbul'a geldi. Fransız menajer bugün İstanbul'da Galatasaray yetkilileri ile bir araya gelecek.FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA DÜŞÜKFenerbahçe, Batshuayi’ye 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret önerdi. Galatasaray’ın teklifi; 3 yıllık sözleşme, 3 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret.Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 30 yaşındaki fubolcu, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi