  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'dan yılın çalımı! İmza an meselesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın. Sarı-Kırmızılıların teklifine yeşil ışık yakan futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi.

Ekleme: 19.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için çalışmalar da başladı. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi'yi transfer etmeye yakın olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'LA MASAYA OTURMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; Galatasaray, Michy Batshuayi’ye önerdiği 3 milyon euroluk imza parasını üç yıllık sözleşme süresine yayarak ödemeyi teklif etti. Batshuayi'nin temsilcisi bu teklifi kabul etti.

Michy Batshuayi'nin Temsilcisi Meissa N'diaye transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için avukatıyla birlikte İstanbul'a geldi. Fransız menajer bugün İstanbul'da Galatasaray yetkilileri ile bir araya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA DÜŞÜK

Fenerbahçe, Batshuayi’ye 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret önerdi. Galatasaray’ın teklifi; 3 yıllık sözleşme, 3 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret.

Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 30 yaşındaki fubolcu, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi

Galatasaray'dan yılın çalımı! İmza an meselesi
Ekonomiye yıllık 500 milyon euro kazanç sağlayacak Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta devreye giriyor
Yılmaz Özdil, Özgür Özel kavgası büyüyor: CHP'den 'Haddini bil' çıkışı!
AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘akraba atamaları’ cevabı: ‘Vatandaşı kandırmaya çalışıyor’
NATO yarışında tek isim! Jens Stoltenberg’in yerini alacak…
Haluk Bayraktar müjdeyi duyurdu! Dengeleri değiştirecek Kızılelma hamlesi
MHP'den Özgür Özel'e sert tepki: Derdi başkaymış...
Zamdan adam iş başında! Vatandaşın sabrı taşıyor: Bir fahiş artış daha...
Bakan Özhaseki açıkladı! Deprem bölgesindeki şehir meydanları yeniden yapılıyor
Orta Doğu kaosunda yeni denklem: Rum Kesimi radara girdi! Saldırı planı masada…
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: O tarihte tekli rakamlar görülecek
Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası yoğun diplomasi trafiği
Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek
Turizmin yeni rotası belli oldu: Tatvan treni yola çıkıyor
FETÖ'den NATO zirvesi öncesi son hamle: Biden’a Türkiye'yi şikayet eden mektup sunacak
AK Partili Güler'den başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin açıklama: Uyutulmaya veteriner hekimlerle karar verilecek
Lübnan'da Suriyeli mültecilere ağır baskı: Ya deniz ya Esed
Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: Reklam Kurulu'ndan 20 milyon TL para cezası
Putin ve Kim’den savaşta ittifak sözü
300 milyar dolarlık cevher! Yüzde 50'sini yerli şirketler üretiyor: Yer altında bekleyen 5000 ton daha var
Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Otomobilde yüzde 20 indirim

Otomobilde yüzde 20 indirim

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu