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Fenerbahçe'ye şok çalım! Nelsson'a sordu, Galatasaray'a geliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon da da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştı. Yıldız isim de Victor Nelsson'a Galatasaray'ı sordu. İşte dev transfer çalımına dair tüm detayalar...

Ekleme: 19.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Yeni sezon da da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

Cimbom, Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştı. Yıldız isim de Victor Nelsson'a Galatasaray'ı sordu. İşte dev transfer çalımına dair tüm detayalar...

Fenerbahçe'ye şok çalım! Nelsson'a sordu, Galatasaray'a geliyor...

OKAN BURUK'TAN ALMANYA ÇIKARMASI

Sezonun yorgunluğunu oğlu Ali Yiğit'le birlikte Çeşme'de atan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tatilini kısa kesiyor.

Başarılı çalıştırıcı, EURO- 2024'ü yerinde takip etme adına Almanya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk, Türkiye'nin Portekiz ile cumartesi günü oynayacağı maçı Dortmund'da tribünde izleyecek.

Buruk'un A Milli Takım kampını ziyaret etmesi ve aday kadrodaki oyuncularına moral vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye şok çalım! Nelsson'a sordu, Galatasaray'a geliyor...

HOJBJERG'DE FLAŞ GELİŞME

Tottenham'dan geçen sezon Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibine Hojbjerg'in bonservisini sordu ve 10 milyon Euro (350 milyon TL) cevabını aldı.

28 yaşındaki Danimarkalı ön libero ise kariyerine Türkiye'de devam etmesi halinde sezon başına 5 milyon Euro'dan (175 milyon TL) 4 yıllık sözleşme beklentisinde.

VICTOR NELSSON'A GALATASARAY'I SORDU

Şu aşamada Galatasaray'a maliyeti 30 milyon Euro'yu bulan Hojbjerg'in maddi şartları aşağı çekilmeye çalışılıyor.

Tottenham'la 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan yıldız oyuncu, milli takımdan arkadaşı Nelsson'dan bilgiler aldı. Hojbjerg nihai kararını 2024 Avrupa Şamipyonası sonrasında verecek.
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