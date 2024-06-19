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Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan milliler, iyi bir başlangıçla 3 puanı cebine koydu. Grubun bir diğer maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Gürcistan maçına damga vuran isim Arda Güler oldu. Milli yıldız, attığı golle ağızları açık bırakırken milli takım tarihine de geçti.

Ekleme: 19.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na nefes kesen bir maçla başladı.

F Grubu'nda mücadele eden milliler, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

Turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile Borussia Dortmund'un stadında karşılaşan milliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise Mikautadze'den geldi.

Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

1 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 27. dakikasında hızlı gelişen Türkiye atağında Barış Alper'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Arda Güler, yerden ceza sahasına ortaladı.

Altıpas içinde Orkun'un dokunduğu topa arkada direkteki Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu.

Ancak hakem Facundo Tello, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

DÜNYA ARDA'YI KONUŞTU

Gürcistan'a karşı milli takımın galibiyet golünü atan Arda Güler, Almanya'da tüm Türkleri adeta ayağa kaldırdı.

Attığı nefis golle millilere 3 puanı getiren genç yıldız, uzaklardan inanılmaz bir vuruşla Gürcistan ağlarını havalandırdı.

Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

Öte yandan yıldız futbolcu, 79. dakikada ayakta alkışlanarak yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

TARİHE GEÇTİ

A Milli Takımımızın Gürcistan ile karşılaştığı maçta Arda Güler tarihe geçti.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Arda Güler'in bu golü, yerli ve yabancı tüm taraftarlar tarafından takdir görürken sosyal medyada herkes golü konuştu.













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