  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan maçıyla başladı. Karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Milli Takım, ilk maçında 3 puanı cebine koydu ve iyi bir başlangıç yaptı. Millilere galibiyeti getiren golleri Arda Güler, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları…

A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik
Ekleme: 18.06.2024 - 23:39 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik

EURO 2024'e Gürcistan maçıyla başlayan A Milli Takımımız, ilk karşılaşmasında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Mücadeleye nefes kesen bir başlangıç yapan Türkiye, 26. dakikada Mert Müldür'ün sert şutuyla 1-0 öne geçti.

A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik

Bu golün hemen ardından Kenan Yıldız ile 2. golü attık ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle bu golü iptal etti.

A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik

32. dakikada Mikautadze ile skorda eşitliği yakalayan Gürcistan Milli Takımı, ilk yarıyı 1-1'lik beraberlikle kapatmayı başardı.

İkinci yarıda rakip kalede etkili olmaya devam eden milliler, Arda Güler'in uzaklardan attığı nefis golle yeniden öne geçti. Maçın son saniyelerinde Kerem Aktürkoğlu, maçın sonucunu belirleyen golü attı.

A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik

3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan A Milli Takım, tarihinde ilk kez bir Avrupa şampiyonasına galibiyetle başladı.

A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik

Milliler, turnuvanın bir sonraki maçında favorilerden birisi olan Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Ekonomiye yıllık 500 milyon euro kazanç sağlayacak Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta devreye giriyor
Yılmaz Özdil, Özgür Özel kavgası büyüyor: CHP'den 'Haddini bil' çıkışı!
AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘akraba atamaları’ cevabı: ‘Vatandaşı kandırmaya çalışıyor’
NATO yarışında tek isim! Jens Stoltenberg’in yerini alacak…
Haluk Bayraktar müjdeyi duyurdu! Dengeleri değiştirecek Kızılelma hamlesi
MHP'den Özgür Özel'e sert tepki: Derdi başkaymış...
Zamdan adam iş başında! Vatandaşın sabrı taşıyor: Bir fahiş artış daha...
Bakan Özhaseki açıkladı! Deprem bölgesindeki şehir meydanları yeniden yapılıyor
Orta Doğu kaosunda yeni denklem: Rum Kesimi radara girdi! Saldırı planı masada…
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: O tarihte tekli rakamlar görülecek
Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası yoğun diplomasi trafiği
Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek
Turizmin yeni rotası belli oldu: Tatvan treni yola çıkıyor
FETÖ'den NATO zirvesi öncesi son hamle: Biden’a Türkiye'yi şikayet eden mektup sunacak
AK Partili Güler'den başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin açıklama: Uyutulmaya veteriner hekimlerle karar verilecek
Lübnan'da Suriyeli mültecilere ağır baskı: Ya deniz ya Esed
Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: Reklam Kurulu'ndan 20 milyon TL para cezası
Putin ve Kim’den savaşta ittifak sözü
300 milyar dolarlık cevher! Yüzde 50'sini yerli şirketler üretiyor: Yer altında bekleyen 5000 ton daha var
Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Otomobilde yüzde 20 indirim

Otomobilde yüzde 20 indirim

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu