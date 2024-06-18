A Milli Takım EURO 2024’e galibiyetle başladı! İlk maçta Gürcistan’ı 3 golle yendik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan maçıyla başladı. Karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Milli Takım, ilk maçında 3 puanı cebine koydu ve iyi bir başlangıç yaptı. Millilere galibiyeti getiren golleri Arda Güler, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları…

EURO 2024'e Gürcistan maçıyla başlayan A Milli Takımımız, ilk karşılaşmasında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.Mücadeleye nefes kesen bir başlangıç yapan Türkiye, 26. dakikada Mert Müldür'ün sert şutuyla 1-0 öne geçti.Bu golün hemen ardından Kenan Yıldız ile 2. golü attık ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle bu golü iptal etti.32. dakikada Mikautadze ile skorda eşitliği yakalayan Gürcistan Milli Takımı, ilk yarıyı 1-1'lik beraberlikle kapatmayı başardı.İkinci yarıda rakip kalede etkili olmaya devam eden milliler, Arda Güler'in uzaklardan attığı nefis golle yeniden öne geçti. Maçın son saniyelerinde Kerem Aktürkoğlu, maçın sonucunu belirleyen golü attı.3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan A Milli Takım, tarihinde ilk kez bir Avrupa şampiyonasına galibiyetle başladı.Milliler, turnuvanın bir sonraki maçında favorilerden birisi olan Portekiz ile karşı karşıya gelecek.