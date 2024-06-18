Messi takımına istiyordu! Tangocu yıldız için Süper Lig iddiası

Süper Lig'de gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen ve Benfica ile yollarını ayıran Angel Di Maria için yeniden devreye girdi.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Angel Di Maria, kısa süre önce Lionel Messi'nin takımı Inter Miami ile transfer görüşmeleri yaptı. Ancak Arjantinli yıldız ile MLS ekibi arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı. Bunun üzerine Beşiktaş yeniden devreye girdi ve Di Maria için harekete geçti.İlerleyen yaşına rağmen özellikle Süper Lig'de takıma çok katkı sağlayacağını düşündüğü Di Maria ile performansa bağlı ve opsiyonlu olarak sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş, bütçesinden taviz vermeden transferi nihayete erdirmeyi planlıyor.Geçen sezon Benfica ile Portekiz'de 28 lig maçına çıkan Angel Di Maria, 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.