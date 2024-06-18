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Messi takımına istiyordu! Tangocu yıldız için Süper Lig iddiası

Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayıran ve kulüpsüz olan Arjantinli Di Maria, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunuyordu. Henüz hiçbir takımla anlaşamayan yıldız futbolcu için siyah-beyazlılar yeniden harekete geçti.

Ekleme: 18.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen ve Benfica ile yollarını ayıran Angel Di Maria için yeniden devreye girdi.

BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Angel Di Maria, kısa süre önce Lionel Messi'nin takımı Inter Miami ile transfer görüşmeleri yaptı. Ancak Arjantinli yıldız ile MLS ekibi arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı. Bunun üzerine Beşiktaş yeniden devreye girdi ve Di Maria için harekete geçti.

İlerleyen yaşına rağmen özellikle Süper Lig'de takıma çok katkı sağlayacağını düşündüğü Di Maria ile performansa bağlı ve opsiyonlu olarak sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş, bütçesinden taviz vermeden transferi nihayete erdirmeyi planlıyor.

Messi takımına istiyordu! Tangocu yıldız için Süper Lig iddiası

Geçen sezon Benfica ile Portekiz'de 28 lig maçına çıkan Angel Di Maria, 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.
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