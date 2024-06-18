Mbappe'nin son durumu ne, turnuvayı kapattı mı?

Fransa, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu karşılaşmasında Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.Mavilere galibiyeti getiren golü 38. dakikada Wöber (K.K) attı.Maçın 90. dakikasında Kylian Mbappe aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi.Ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Mbappe, Avusturyalı futbolcu ile kafa kafaya çarpıştı. Mbappe, burnunu rakibinin kafasına vurması sonucunda sakatlandı.Fransız basını TF1'in haberine göre Mbappe'nin son durumu belli oldu.'Mbappe gözünden ve burnundan sakatlık yaşadı. Burnunda kırık var.'Yıldız oyuncu, Hollanda maçında forma giyemeyecek.ESPN'nin haberine göre; Kylian Mbappe turnuvanın geri kalanın maskeyle oynayabilir.