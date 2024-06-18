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Galatasaray'da Zaha krizi! Teklifler geldi ama...

West Ham’ın istediği G.Saray’ın yıldızı, gelecek sezonki alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Bu talebi geri çeviren yönetimin beklentisi en az 10 milyon avro.

Ekleme: 18.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Wilfried Zaha’nın gelmesi bir olay ayrılması bir olay! Transferi büyük ses getiren ancak futbolu o kadar etkili olmayan Galatasaray’ın hücum oyuncusu, saraydan uçacak gibi. Ancak bu o kadar da kolay olmayacağa benziyor. Yıllık 4 milyon 350 bin avro alan ve iki senelik daha mukavelesi bulunan Zaha yeniden İngiltere’ye dönme niyetinde. En istekli kulüp ise West Ham. Ada ekibi oyuncu için girişimlerde bulunurken Zaha, gelecek yıllardaki garanti ücretine karşılık bonservisinin verilmesini talep etti. Yönetim ise bu öneriyi geri çevirdi ve 31 yaşındaki isimden bonservis beklentisinin en az 10 milyon avro olduğunu bildirdi.

KALIRSA DA PROBLEM...
Geçen sezon içerisinde yedek kaldığı için Okan Buruk ile bir dönem gerilim yaşayan Zaha’nın takımda kalması da sıkıntı olacak gibi görülüyor. Beklentileri tam olarak karşılayamayan Fildişi Sahilli oyuncunun yedek kalması durumunda da maliyeti can sıkacak. Sarı kırmızılı yönetim, 4 milyon 350 bin avroluk bir değerin kulübede kalmasını lüks olarak görüyor. Ndombele olayında olduğu gibi çok yüksek maliyetli olan ve oynamadan para kazanan futbolcunun kadroda tutulması istenmiyor. O sebeple de orta yol bulunarak bu durumu kârlı bir ayrılığa çevirme düşüncesi ağırlıkta.

ASLAN’A GELİYOR
Sağ bek arayışında olan ve bir süredir Rennes’de forma giyen Lorenz Assignon ile ilgilenen sarı kırmızılılar mutlu sona ulaşmak üzere. İddiaya göre Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki Fransız oyuncu için kulübüyle yaklaşık 10 milyon avroluk bir ödeme planı üzerinde anlaştı. Assignon da Şampiyonlar Ligi sebebiyle Cimbom’a olumlu cevap verdi.
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