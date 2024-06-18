Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımına imza bile attı

EuroLeague'in başarılı ekiplerinden AS Monaco, tecrübeli oyun kurucu Nick Calathes'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Calathes, Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Monaco kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "AS Monaco, önümüzdeki iki sezon için Nick Calathes'le anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadelerine yer verdi.Nick Calathes'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılığı, sarı-lacivertli kulüp tarafından daha önce duyurulmuştu. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Nick Calathes, Fenerbahçe Beko'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılara imza attı. Yunan oyun kurucu, Fenerbahçe formasıyla birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübesi ve oyun bilgisiyle takımına büyük katkı sağlayan Calathes, kariyerine Monaco'da devam edecek.Nick Calathes'in transferi, Monaco'nun EuroLeague'deki gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak planlandı. Tecrübeli oyuncunun liderliği ve oyun kuruculuk yetenekleri, Monaco'nun önümüzdeki iki sezonda daha da iddialı bir performans sergilemesine katkı sağlayacak.Monaco taraftarları, Calathes'in transferiyle birlikte yeni sezonda takımın başarısı için büyük bir heyecan duyuyor. EuroLeague'de mücadele edecek olan Monaco, Nick Calathes gibi bir yıldız oyuncunun katılımıyla hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım attı.