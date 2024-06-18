'Çılgın Türkler' Dortmund'u kırmızı beyaza boyadı
Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçına çıkıyor. TSİ 19.00'da oynanacak müsabaka öncesi millilerimiz, büyük bir taraftar desteğiyle karşılandı.
AMilli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçına çıkıyor. TSİ 19.00'da oynanacak müsabaka öncesi millilerimiz, büyük bir taraftar desteğiyle karşılandı.
Dortmund'un KleppingStrabe caddesinde binlerce Türk taraftar bir araya geldi. Meşaleler yakıp tezahüratlarla milli takıma destek veren taraftarlar, sokakları kırmızı-beyaza boyadı. Maç öncesi coşkulu anlar yaşandı.
Türk taraftarlar, BVB Dortmund Stadyumu'na doğru yürüyüşe geçerken coşkulu kalabalık, milli takımın EURO 2024'teki ilk maçı öncesinde heyecanlarını sokaklara taşıdı.
Dortmund'un KleppingStrabe caddesinde binlerce Türk taraftar bir araya geldi. Meşaleler yakıp tezahüratlarla milli takıma destek veren taraftarlar, sokakları kırmızı-beyaza boyadı. Maç öncesi coşkulu anlar yaşandı.
Türk taraftarlar, BVB Dortmund Stadyumu'na doğru yürüyüşe geçerken coşkulu kalabalık, milli takımın EURO 2024'teki ilk maçı öncesinde heyecanlarını sokaklara taşıdı.