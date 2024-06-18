  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Patolojik vaka başkan, örgüt kırıntısı hoca...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayram kutlamasında yaptığı açıklamada Galatasaray'ı hedef aldı. Koç, "Bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler" dedi.

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Patolojik vaka başkan, örgüt kırıntısı hoca...
Ekleme: 18.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
9 Haziran tarihinde yapılan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak 3. kez başkan olan Ali Koç, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sarı-lacivertli kulübün bayram kutlamasında konuşan Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'a ve teknik direktör Okan Buruk'a sert ifadeler yöneltti.

'Bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun'

Koç, sözlerine şu şekilde başladı:

Bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun. Daha nice bayramlara inşallah buralarda kutlama yaparız. Babalar Günü'nü de atlamayalım. Baba olan herkesin Babalar Günü'nü kutluyum.

'Millet olarak maça çıkıyoruz'

A Milli Takımımız hakkında konuşan Koç, şunları dedi:

Milli takım bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Millet olarak maça çıkıyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız ve arkasından bir sonraki tura geçeriz. Bunu yapacak kadro ve kalitemiz var. Biraz da şans olursa, bence yolumuz açık. Allah onlara şans versin. İnşallah bu akşam ikinci bir bayramı hep birlikte kutlarız.

'Bu sene Fenerium rekorlar kırdı'

Ali Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bugün beni mutlu eden konulardan biri ailece gelmeniz. Üzerinizde o kadar çok ürün görüyorum ki çok mutlu oluyorum. Sayenizde Fenerium rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu sene Fenerium rekorlar kırdı.

'Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur'

Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu belirten Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Büyüklerimiz güzel ifade etmişler ama son 2-3 haftada bunu yaşayıp gördük. Ne gördük? Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır.

'Her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler'

Ezeli rakipleri Galatasaray'a sert sözlerle yüklenen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe, böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler.

'Fenerbahçe'nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük'

Sarı-kırmızılıları eleştirmeyi sürdüren Koç, şöyle konuştu:

Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük. Bunun kıymetini camia olarak bilmiyoruz. Birbirimize harcayacağımızı enerjiyi, bu büyük kulübü müdaafa etmeye, haklarını korumaya harcayalım. Bütün enerjimizi, başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin çökmesine harcayalım. En küçük tökezlemede hocaya, futbolcumuza enerjimize yöneltmeyelim. İnşallah bu sene enerjimizi Fenerbahçe'mizin şampiyonluğuna odaklarız.

'Dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz'

Jose Mourinho ve transferler hakkında ise Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gazetede çıkan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Transfer piyasası daha hareketli bile değil. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, inanmaya devam edin.
Ekonomiye yıllık 500 milyon euro kazanç sağlayacak Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta devreye giriyor
Yılmaz Özdil, Özgür Özel kavgası büyüyor: CHP'den 'Haddini bil' çıkışı!
AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘akraba atamaları’ cevabı: ‘Vatandaşı kandırmaya çalışıyor’
NATO yarışında tek isim! Jens Stoltenberg’in yerini alacak…
Haluk Bayraktar müjdeyi duyurdu! Dengeleri değiştirecek Kızılelma hamlesi
MHP'den Özgür Özel'e sert tepki: Derdi başkaymış...
Zamdan adam iş başında! Vatandaşın sabrı taşıyor: Bir fahiş artış daha...
Bakan Özhaseki açıkladı! Deprem bölgesindeki şehir meydanları yeniden yapılıyor
Orta Doğu kaosunda yeni denklem: Rum Kesimi radara girdi! Saldırı planı masada…
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: O tarihte tekli rakamlar görülecek
Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası yoğun diplomasi trafiği
Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek
Turizmin yeni rotası belli oldu: Tatvan treni yola çıkıyor
FETÖ'den NATO zirvesi öncesi son hamle: Biden’a Türkiye'yi şikayet eden mektup sunacak
AK Partili Güler'den başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin açıklama: Uyutulmaya veteriner hekimlerle karar verilecek
Lübnan'da Suriyeli mültecilere ağır baskı: Ya deniz ya Esed
Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: Reklam Kurulu'ndan 20 milyon TL para cezası
Putin ve Kim’den savaşta ittifak sözü
300 milyar dolarlık cevher! Yüzde 50'sini yerli şirketler üretiyor: Yer altında bekleyen 5000 ton daha var
Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Otomobilde yüzde 20 indirim

Otomobilde yüzde 20 indirim

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu