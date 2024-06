Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Patolojik vaka başkan, örgüt kırıntısı hoca...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayram kutlamasında yaptığı açıklamada Galatasaray'ı hedef aldı. Koç, "Bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler" dedi.

9 Haziran tarihinde yapılan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak 3. kez başkan olan Ali Koç, çarpıcı açıklamalara imza attı.



Sarı-lacivertli kulübün bayram kutlamasında konuşan Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'a ve teknik direktör Okan Buruk'a sert ifadeler yöneltti.



'Bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun'



Koç, sözlerine şu şekilde başladı:



Bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun. Daha nice bayramlara inşallah buralarda kutlama yaparız. Babalar Günü'nü de atlamayalım. Baba olan herkesin Babalar Günü'nü kutluyum.



'Millet olarak maça çıkıyoruz'



A Milli Takımımız hakkında konuşan Koç, şunları dedi:



Milli takım bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Millet olarak maça çıkıyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız ve arkasından bir sonraki tura geçeriz. Bunu yapacak kadro ve kalitemiz var. Biraz da şans olursa, bence yolumuz açık. Allah onlara şans versin. İnşallah bu akşam ikinci bir bayramı hep birlikte kutlarız.



'Bu sene Fenerium rekorlar kırdı'



Ali Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:



Bugün beni mutlu eden konulardan biri ailece gelmeniz. Üzerinizde o kadar çok ürün görüyorum ki çok mutlu oluyorum. Sayenizde Fenerium rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu sene Fenerium rekorlar kırdı.



'Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur'



Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu belirten Ali Koç, şu sözleri sarf etti:



Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Büyüklerimiz güzel ifade etmişler ama son 2-3 haftada bunu yaşayıp gördük. Ne gördük? Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır.



'Her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler'



Ezeli rakipleri Galatasaray'a sert sözlerle yüklenen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:



Fenerbahçe, böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler.



'Fenerbahçe'nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük'



Sarı-kırmızılıları eleştirmeyi sürdüren Koç, şöyle konuştu:



Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük. Bunun kıymetini camia olarak bilmiyoruz. Birbirimize harcayacağımızı enerjiyi, bu büyük kulübü müdaafa etmeye, haklarını korumaya harcayalım. Bütün enerjimizi, başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin çökmesine harcayalım. En küçük tökezlemede hocaya, futbolcumuza enerjimize yöneltmeyelim. İnşallah bu sene enerjimizi Fenerbahçe'mizin şampiyonluğuna odaklarız.



'Dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz'



Jose Mourinho ve transferler hakkında ise Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:



Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gazetede çıkan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Transfer piyasası daha hareketli bile değil. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, inanmaya devam edin.