Ferdi'nin yerine o geliyor! İsim netleşti: Napoli forması giyen...

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Performanslarıyla transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.Sarı-lacivertliler yüksek bonservis bedeli beklediği futbolcuların ayrılığına izin verecek.Il Roma'nın haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası yerine yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.Arsenal'in transfer gözdesi Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerden ayrılacağı aktarıldı.Sarı-lacivertliler, Ferdi'nin transfer olduğu senaryoda Napoli forması giyen Mario Rui'yi kadrosuna katmak istiyor.33 yaşındaki sol bekinde İtalya'da mutlu olmadığı ve ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.Avrupa kulüplerinin radarında olan Portekizli futbolcu için son kararı Antonio Conte verecek.Rui bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.