  • USD: 32,46 - 32,52
  • EURO: 34,73 - 34,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ferdi'nin yerine o geliyor! İsim netleşti: Napoli forması giyen...

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun transferdeki talipleri artıyor. Sarı-lacivertliler, gerçekleşecek ayrılık sonrası yıldız oyuncuyu sol bek mevkisine transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Ekleme: 17.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Performanslarıyla transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.

Sarı-lacivertliler yüksek bonservis bedeli beklediği futbolcuların ayrılığına izin verecek.

Il Roma'nın haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası yerine yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Arsenal'in transfer gözdesi Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerden ayrılacağı aktarıldı.

Ferdi'nin yerine o geliyor! İsim netleşti: Napoli forması giyen...

Sarı-lacivertliler, Ferdi'nin transfer olduğu senaryoda Napoli forması giyen Mario Rui'yi kadrosuna katmak istiyor.

33 yaşındaki sol bekinde İtalya'da mutlu olmadığı ve ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

Avrupa kulüplerinin radarında olan Portekizli futbolcu için son kararı Antonio Conte verecek.

Rui bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.

Ferdi'nin yerine o geliyor! İsim netleşti: Napoli forması giyen...
Başkan Erdoğan: İsrail utanç verici katliamlar yapıyor
Bakan Özhaseki'den 'Net Sıfır Emisyon' açıklaması
AK Parti ile MHP bayramlaştı: Dikkat çeken Cumhur İttifakı vurgusu
İsrail basını duyurdu! Katil Netanyahu, savaş kabinesini feshetti
Karadeniz gazı üretime yansıdı! EPDK rakamları açıkladı: Milli Enerji Politikası merveyelerini veriyor
Evlatlarını kaybeden babalar mezarlıklara koştu! Baba yüreği...
Bakan Uraloğlu açıkladı! E-İmza'dan sonra E-Mühür geliyor...
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram bilançosu belli oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye yükseldi
Başkan Erdoğan, sınırdaki askerlerin bayramını kutladı: Mehmetçik, teröre karşı ciddi mücadeleler verdi
Emine Erdoğan’dan babalar günü mesajı:
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona doğru: Detaylar netleşiyor... Cezası 50 bin TL'ye çıkarılacak
Antalya Havalimanı'nda arefe rekoru
Şehitleriyle bayramlaştılar: Ziyaretlerin en hüzünlü adresi
İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ‘Bayramın birliğimizi pekiştirmesini temenni ediyoruz’
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi yaralı
Acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu
Devlet Bahçeli: Bizde çatlama olmaz Cumhur İttifakı devam edecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G7 Zivesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
Meteoroloji açıkladı: 16 Haziran 2024 hava durumu raporu... Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Haziran 2024 hava durumu raporu... Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak?

Vergide iki yeni uygulama! Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek: İşte öne çıkan düzenlemeler

Vergide iki yeni uygulama! Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek: İşte öne çıkan düzenlemeler

Haziran ayı SED yardımı hesaplara aktarılıyor!

Haziran ayı SED yardımı hesaplara aktarılıyor!

Sıcak havalar deprem habercisi mi? Deprem uzmanı yanıtladı!

Sıcak havalar deprem habercisi mi? Deprem uzmanı yanıtladı!

WhatsApp'tan kullanıcılara kolaylık: Büyük sorun çözülüyor

WhatsApp'tan kullanıcılara kolaylık: Büyük sorun çözülüyor

Iphone'a sürpriz yenilik... Saati sorma devri bitiyor

Iphone'a sürpriz yenilik... Saati sorma devri bitiyor