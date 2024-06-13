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İlk transfer bombası Fenerbahçe'den! O yıldızı istiyor...

Sezon bitiminde Antalyaspor ile anlaşmaya varan Alex de Souza, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Üç dönem üst üste Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un peşine düşen Antalya ekibi bu sefer transferde kararlı çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 13.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon çalışmalarına hızlı başlayan Antalyaspor'da transfer listesi netlik kazanırken henüz transfer engelini aşamayan, ancak büyük bir mesai harcayan Akdeniz ekibi, Fenebahçe'nin yıldızı Emre Mor'un peşine düştü.

İlk transfer bombası Fenerbahçe'den! O yıldızı istiyor...

NURİ ŞAHİN VE YALÇIN'DA İSTEMİŞTİ
Antalyaspor'da görev yapan Nuri Şahin ve Sergen Yalçın, iki transfer döneminde de Emre Mor'u kadrosunda görmek istemişti bu kez Alex'de devreye girdi. Akdeniz ekibi, transfer engelini kaldırdığı anda somut adım atabilecek.

İlk transfer bombası Fenerbahçe'den! O yıldızı istiyor...

KARAGÜMRÜK'E GİTTİ
Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde listesinde bulunan Emre Mor için transfer engeli bulunması nedeniyle resmi bir adım atamamıştı. Bonservisi sarı lacivertli ekipte olan ve geçen senenin ikinci yarısında Karagümrük'e kiralık olarak giden Emre Mor'un, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

21 MAÇA ÇIKTI
Fatih Karagümrük formasıyla 21 maça çıkan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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