İlk transfer bombası Fenerbahçe'den! O yıldızı istiyor...

Sezon bitiminde Antalyaspor ile anlaşmaya varan Alex de Souza, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Üç dönem üst üste Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un peşine düşen Antalya ekibi bu sefer transferde kararlı çıktı. İşte detaylar...

Yeni sezon çalışmalarına hızlı başlayan Antalyaspor'da transfer listesi netlik kazanırken henüz transfer engelini aşamayan, ancak büyük bir mesai harcayan Akdeniz ekibi, Fenebahçe'nin yıldızı Emre Mor'un peşine düştü.Antalyaspor'da görev yapan Nuri Şahin ve Sergen Yalçın, iki transfer döneminde de Emre Mor'u kadrosunda görmek istemişti bu kez Alex'de devreye girdi. Akdeniz ekibi, transfer engelini kaldırdığı anda somut adım atabilecek.Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde listesinde bulunan Emre Mor için transfer engeli bulunması nedeniyle resmi bir adım atamamıştı. Bonservisi sarı lacivertli ekipte olan ve geçen senenin ikinci yarısında Karagümrük'e kiralık olarak giden Emre Mor'un, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.Fatih Karagümrük formasıyla 21 maça çıkan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.