Fenerbahçe'de beklenmedik veda! Ayrılığını böyle duyurdu...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko şampiyonluk serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i uzatmalarda 80-72 yendi ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluk hedefine ulaştı.Ligde 11. kez şampiyonluğunu ilan eden Kanarya'da Nick Calathes ayrıldığını açıkladı.Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Calathes, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum, neyse ki bir şampiyonlukla gidiyorum. Burada oynama şansı bana verildiği için minnettarım." dedi.Fenebahçe Beko formasıyla ikinci senesini dolduran Calathes toplam 117 maça çıktı. Bu sezon ise Yunan sporcu 57 maçta 6.6 sayı ve 5.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.SDNA’den Sotiris Vetakis’in haberine göre; Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi kontratının sona ermesiyle birlikte AS Moncao'nun yolunu tutmaya hazırlanıdığı iddia edildi.