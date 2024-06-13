  • USD: 32,31 - 32,37
  • EURO: 34,73 - 34,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de beklenmedik veda! Ayrılığını böyle duyurdu...

Basketbol Süper Ligi şampiyonluk serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyonluğunu 11. kez ilan etti. Sarı lacivertlilerin yıldızı Nick Calathes, takımdan ayrıldığını böyle duyurdu. İşte detaylar...

Ekleme: 13.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko şampiyonluk serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i uzatmalarda 80-72 yendi ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluk hedefine ulaştı.

Fenerbahçe'de beklenmedik veda! Ayrılığını böyle duyurdu...

Ligde 11. kez şampiyonluğunu ilan eden Kanarya'da Nick Calathes ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de beklenmedik veda! Ayrılığını böyle duyurdu...

Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Calathes, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum, neyse ki bir şampiyonlukla gidiyorum. Burada oynama şansı bana verildiği için minnettarım." dedi.

PERFORMANSI
Fenebahçe Beko formasıyla ikinci senesini dolduran Calathes toplam 117 maça çıktı. Bu sezon ise Yunan sporcu 57 maçta 6.6 sayı ve 5.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

FRANSA YOLCUSU
SDNA’den Sotiris Vetakis’in haberine göre; Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi kontratının sona ermesiyle birlikte AS Moncao'nun yolunu tutmaya hazırlanıdığı iddia edildi.
DEM Partili Bağlar Belediyesi’nden basın kartlı gazeteciye skandal mobbing! Basın bürosundan parke taşı döşemeye…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
MSB açıkladı! Sözleşmeler imzalandı
CHP yönetimindeki Ankara'da sivrisinek istilası! ilaçlama eksikliği yüzünden...
Bakan Yerlikaya duyurdu! Operasyonların tüm detayları: Teröre geçit yok!
Mayıs ayı konut satış rakamları açıkladı! İşte dikkat çeken oran
Bakan Işıkhan duyurdu: Aile hekimlerinin yazacağı raporlu ilaç sayısı 1858'e çıkarıldı
Bilanço ağrlaşıyor! Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerine seslenecek! Konu başlıkları neler?
TPAO müjdeyi verdi! Türkiye 9 sahada petrol arayacak
CHP'li İBB'den kameralı mobbing! Halk otobüsü şoförüne akılalmaz ceza
Yasak aşk skandalı belgelendi! Eski İYİ Partili iş adamının...
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı: Tek tek kontrol ediliyor
16 ilde 'BOZDOĞAN-42' operasyonu: 58 gözaltı kararı
İYİ Parti'de 'Akşener'in fotoğrafı indirilsin' krizi: Rıdvan Uz'un partiden kesin ihracı istendi
Osman Gökçek'ten DEM Parti'ye tepki!
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpek sorununu çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmayı tamamladı
Bakan Tunç'tan net mesaj! 'Sokaklarımız korunaklı olmalı'
Çiğli Belediyesi önünde direniş başladı! İşçiler işlerini istiyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Rengi değişti! Görenler gözlerine inanamadı...

Rengi değişti! Görenler gözlerine inanamadı...

Apple'dan yapay zeka rekoru: Piyasa değeri...

Apple'dan yapay zeka rekoru: Piyasa değeri...

Ateşli hastalığa neden oluyor! Asya Kaplanı Avrupa'da yayılmaya başladı

Ateşli hastalığa neden oluyor! Asya Kaplanı Avrupa'da yayılmaya başladı

O ilimiz için korkutan uyarı! Kırılmış faylar var: En yüksek risk...

O ilimiz için korkutan uyarı! Kırılmış faylar var: En yüksek risk...

Kabus bu kez o ilimizde! 3 kişiye yapıştı

Kabus bu kez o ilimizde! 3 kişiye yapıştı