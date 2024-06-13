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Cimbom'da transfer operasyonu! Aranan sağ bek İngiltere'de bulundu

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi sağ beke takviye yapmak. Aslan aradığı ismi, İngiltere'de buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Ekleme: 13.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliği sağ beke verdi.

Sacha Boey'i devre arasında 30 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takım, Fransız oyuncunun yerini henüz dolduramadı.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk olarak sağ bekteki eksiğin giderilmesini istedi.

Cimbom'da transfer operasyonu! Aranan sağ bek İngiltere'de bulundu

Genç ve gelecek vadeden bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, West Ham United'ın 24 yaşındaki sağ beki Ben Johnson'u gündemine aldı.

İngiliz ekibiyle kontratı biten Ben Johnson'a yıllık 2 milyon Euro ve imza parası teklif edilecek. Genç oyuncunun ise yıllık 3 milyon Euro istediği öğrenildi.

Bu arada sarı-kırmızılı takımın, Leicester City ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin şartlarını sorduğu da öğrenildi.

Cimbom'da transfer operasyonu! Aranan sağ bek İngiltere'de bulundu
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