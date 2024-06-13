Bakan Bak’tan EURO 2024 için rakiplere gözdağı: Bekle bizi Almanya...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Bak, çoğunluğu yurtdışındaki önemli takımlarda oynayan genç bir futbolcu kadrosuna sahip olduklarını belirterek, Ay-yıldızlı ekibin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alacağına yürekten inandığını söyledi.A Milli Takım'ın eleme müsabakalarında tarihi bir başarı elde ederek finallere katılma hakkı kazandığını hatırlatan Bakan Bak, "Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 17 puan toplayarak, D Grubu'nu zirvede bitirdi ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını grup lideri olarak elde etti. Tarihimizde ilk kez finallere grup lideri olarak katılıyoruz. Bu başarı bizi çok mutlu etmişti. Çok genç bir kadroya sahibiz. Milli futbolcularımızın motivasyonu üst düzeyde. Şampiyonanın en beğenilen ve ilgiyle takip edilen takımı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığına dikkat çeken Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, "Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz ve Türkiye'den gelecek vatandaşlarımızın yoğun desteğiyle grup maçlarının yapılacağı Dortmund ve Hamburg’da adeta kendi sahamızda oynar gibi olacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Futbolcularımız bu durumu en iyi şekilde değerlendirecektir. A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı ekibimizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Bekle bizi Almanya, Türkler geliyor!" diye konuştu.EURO 2024’te F Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılar; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.Türkiye, ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacak. Dortmund’daki BVB Stadı’nda yapılacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.Milliler, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü yine aynı stadyumda Portekiz ile karşılaşacak. Türkiye, gruptaki son maçını ise 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg’da Çekya ile oynayacak.