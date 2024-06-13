Anthony Nwakaeme bombası! Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye geri dönüyor.Ligin köklü ekiplerinden Alanyaspor, Al-Fayha'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelerine başladı.Bordo-mavili takımla da görüşen ancak bir sonuca varamayan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı da gelen haberler arasında.Anthony Nwakaeme'nin kariyerinde Vejle-Kolding, U Cluj, Arieșul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana, H. Beer Sheva, Trabzonspor ve Al-Fayha takımları yer alıyor.35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Al-Fayha'da 55 maçta 15 gol ile 8 asist yaptı.