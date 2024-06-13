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Anthony Nwakaeme bombası! Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'in iddialı takımı Alanyaspor transferde atağa geçti ve Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi takibe aldı.

Ekleme: 13.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye geri dönüyor.

Ligin köklü ekiplerinden Alanyaspor, Al-Fayha'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelerine başladı.

Bordo-mavili takımla da görüşen ancak bir sonuca varamayan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Anthony Nwakaeme bombası! Süper Lig'e dönüyor

Al Fayha'da 55 maçta 15 gol attı

Anthony Nwakaeme'nin kariyerinde Vejle-Kolding, U Cluj, Arieșul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana, H. Beer Sheva, Trabzonspor ve Al-Fayha takımları yer alıyor.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Al-Fayha'da 55 maçta 15 gol ile 8 asist yaptı.
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