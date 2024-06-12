Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti...

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda rekor kırarak 99 puan toplayan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı.Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-lacivertliler, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu adından söz ettirdi.Kadrosunu güçlendirmek adına yeni transferler yapacak olan Jose Mourinho ve yönetim, listedeki yıldızlar için kolları sıvadı.Portekizli teknik adam öncelikle takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemeye başladı. Diğer yandan dünyaca ünlü yıldızı da getirmek için girişimlere başladı...Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho, Miguel Crespo'yu da antrenmanlarda görmek istiyor.Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak.Mourinho'nun, 27 yaşındaki orta saha ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi. İspanyol takımında 15 maçta forma giyen Crespo, gol ve asist üretemedi.Sportif direktör Mario Branco, transfer listesini Jose Mourinho'ya sunarken Rafa Silva için de temaslara geçildi.Mario Branco'nun hazırladığı listeye göre ilerleyen Portekizli teknik adam, Rafa için "Çok beğendiğim bir futbolcu" dedi.Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'dan da teklifler alıyor.Benfica'da 2.2 milyon Euro kazanan başarılı on numara, Avrupa'da kalmak isterse Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'yi de ciddi şekilde düşünecek.Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcu için bu hafta temaslarını hızlandırarak bir teklif yapması bekleniyor.Teknik direktör Jose Mourinho da ikna aşamasında oyuncu ile irtibat kurarak diğer takımlara göre bir adım öne geçme peşinde.Mourinho'nun Portekiz basınına yaptığı açıklamalarda "G.Saray'a yakın" dediği yıldız isim için sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyeti ise "Gündemimizde değil" yorumu yapmıştı.