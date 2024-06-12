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Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek adından söz ettirdi. Kadrosunu yeni sezona hazırlamak için kolları sıvayan yönetim ve Portekizli teknik adam, yeni transferler için düğmeye bastı. Mourinho, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuyu takıma getiriyor.

Ekleme: 12.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda rekor kırarak 99 puan toplayan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-lacivertliler, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu adından söz ettirdi.

Kadrosunu güçlendirmek adına yeni transferler yapacak olan Jose Mourinho ve yönetim, listedeki yıldızlar için kolları sıvadı.

Portekizli teknik adam öncelikle takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemeye başladı. Diğer yandan dünyaca ünlü yıldızı da getirmek için girişimlere başladı...

CRESPO'YA GÜN DOĞDU!

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho, Miguel Crespo'yu da antrenmanlarda görmek istiyor.

Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak.

Mourinho'nun, 27 yaşındaki orta saha ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi. İspanyol takımında 15 maçta forma giyen Crespo, gol ve asist üretemedi.

MOURINHO RAFA SİLVA'YI GETİRİYOR

Sportif direktör Mario Branco, transfer listesini Jose Mourinho'ya sunarken Rafa Silva için de temaslara geçildi.

Mario Branco'nun hazırladığı listeye göre ilerleyen Portekizli teknik adam, Rafa için "Çok beğendiğim bir futbolcu" dedi.

Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'dan da teklifler alıyor.

Benfica'da 2.2 milyon Euro kazanan başarılı on numara, Avrupa'da kalmak isterse Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'yi de ciddi şekilde düşünecek.

Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti...

BU HAFTA TEKLİF YAPILACAK

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcu için bu hafta temaslarını hızlandırarak bir teklif yapması bekleniyor.

Teknik direktör Jose Mourinho da ikna aşamasında oyuncu ile irtibat kurarak diğer takımlara göre bir adım öne geçme peşinde.

G.SARAY REDDETTİ!

Mourinho'nun Portekiz basınına yaptığı açıklamalarda "G.Saray'a yakın" dediği yıldız isim için sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyeti ise "Gündemimizde değil" yorumu yapmıştı.
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