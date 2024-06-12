Fenerbahçe, Tadic'in vatandaşı için İtalya'da! İlk teklif sunuldu

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Juventus'tan Filip Kostic'in transferi için harekete geçti.İtalyan devinin yeni teknik direktörü Thiago Motta tarafından kadroda düşünülmeyen Filip Kostic, Sarı-Lacivertli takımın radarına girdi.Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Tadic'in Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Filip Kostic için İtalyanlar'a 5 milyon euro bonservis teklif etti. Juventus'un 10 milyon Euro gelir beklediği 31 yaşındaki hücumcu için pazarlıklara devam edildiği de öğrenildi.Tadic ile EURO 2024'te Sırbistan'ın başarısı için ter dökecek olan Kostic, 2022 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.6.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kostic, bu sezon Juventus'la 33 maça çıktı ve 4 kez asist yaptı.