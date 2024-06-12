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Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti

Gündemden düşmeyen Arda Güler, bu kez de paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı. Güler'in paylaşımına yorum yağdı. Takım arkadaşı Courtois, "Bu nasıl bir tarz abiiii" derken şarkıcı Derya Uluğ ise nazar boncuğu emojisi koydu.

Ekleme: 12.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid ve A Milli Takımı'n yıldızı Arda Güler'in her adımı olay olmaya devam ediyor. Arda Güler, X ve Instagram hesabından Ferdi Kadıoğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti

Güler, fotoğrafını Türk bayrağı emojileriyle paylaştı. Fotoğrafa sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.

Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois, "What a style (Bu nasıl bir tarz) abiiii" ifadelerini kullandı. Bir diğer takım arkadaşı Dani Carvajal ise "Magic (Sihirli) Arda" yorumu yaptı.

Şarkıcı Derya Uluğ da nazar boncuklu bir yorumda bulundu.

1Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti


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