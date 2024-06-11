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NBA Finali için ABD'ye gitmişti! Arda Turan'dan esprili paylaşım

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmayı başaran Arda Turan, NBA finallerini izlemek için ABD'ye gitti. Ünlü futbol adamının sosyal medya paylaşımı ise güldürdü.

Ekleme: 11.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İstanbul ekibini Süper Lig'e çıkarmayı başaran genç teknik adam, NBA finallerini izlemek için ABD'ye gitti.

"TV'ye çıktım"

Boston Celtics ile Dallas Mavericks arasında oynanan NBA final serisi maçını yerinde izleyen Turan'ın "TV'ye çıktım" şeklindeki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Arda Turan'ın Boston Celtics'i desteklemesi de dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

NBA Finali için ABD'ye gitmişti! Arda Turan'dan esprili paylaşım
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