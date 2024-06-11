Jose Mourinho'dan kritik rapor! Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrasında yeni yönetim de hemen kolları sıvadı.Sarı-lacivertlilerde ilk hedef mevcut kadroyu korumak. Bu bağlamda transfer teklifleri alan oyuncuların menajerleriyle ve EURO 2024 sonrası da futbolcularla özel bir toplantı yapılacak.Yönetim, Osayi- Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde'nin menajerleri ile görüşmelere başlayacak. Takviyeler ise bu görüşmelerin ardından yapılacak.Fenerbahçe'yi haftalardır izleyen ve takip eden Jose Mourinho, kalacak ve gidecekleri kafasında oturtmaya çalışıyor...Yönetime birçok rapor sunan Portekizli teknik adam, öncelikli olarak eldeki oyuncuların raporunu verdi. Jose Mourinho sağ veya sol beklerinden bir tanesinin oldukça hücumcu bir isim olmasını istiyor.Eldeki isimlerden Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğenen Mourinho, "Ne olursa olsun Ferdi bizimle kalmalı ve devam etmeli" söyleminde bulundu.