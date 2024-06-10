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Trabzonspor'da karar verildi: 7 ayrılık

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi 7 oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.

Ekleme: 10.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor.

Şu ana kadar üç oyuncu ile (Lundstram, Dragus ve Barisic) anlaşma sağlayan Trabzonspor bir yandan da eldeki kadro fazlası isimleri yollama düşüncesinde. Bekleneni veremeyen isimler Joaquin Fernandez, Kourbelis, Teklic, Maxi Gomez, Lahtimi, Bakic ve Umut Bozok.

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Karadeniz temsilcisi bu isimleri elden çıkarıp maliyetlerinden kurtulma düşüncesinde. Ancak bu o kadar da kolay görünmüyor. Sebebi de Trabzonspor'dan aldıkları yıllık ücretlerin yüksek olması. Yabancı kontenjanından dolayı da sıkıntı çekmek istemeyen bordo mavililer, gelen teklifleri değerlendirip oyuncuların ayrılığı konusunda da kolaylıklar sağlayacak.
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