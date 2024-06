TFF Başkanlğı'na bir aday daha! Hedeflerini açıkladı

UEFA İcra Kurulu üyesi ve TFF başkan adayı Servet Yardımcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Göreve geldiği taktirde Türk futbolunda birçok seyi değiştireceğini belirten Servet Yardımcı, hedeflerini tek tek anlattı.İşte Servet Yardımcı'nın konuşmasından öne çıkanlar..."18 TEMMUZ'DA YENİ SAYFA AÇILACAK""18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimi olağanüstü bir seçim. Maalesef futbolumuzun tüm paydaşları gidişattan memnun olmadığı için TFF yönetimi bu kararı almak zorunda kalmıştır. 18 Temmuz'da inanıyorum ki yeni bir sayfa açılacaktır.""HER ŞEY YENİLENECEK""18 Temmuz'dan sonra Türk futbolunda her şey yenilecek, dünya ve Avrupa'da yer alan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir. TFF'nin 18 Temmuz'da değişim yönünde oy kullanacak her bir ferdi futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır.""ÖYLE SORULAR GELDİ Kİ...""Bana her zaman Türk futbolu hakkında sorular gelir. Son 2 yıldır bana Avrupa'da Türk futbolu ile ilgili öyle sorular geldi ki... Ne diyeceğimi bilemedim. Gelen her soruda bir futbol adamı olarak büyük üzüntü yaşadım. Futbolda elbet sorunlar olur, asıl marifet sorunların çözümü noktasında gösterilen irade ve beceridir. Benim başında olduğum kurullar, sorunları çözecek bir anlayışa sahip. FIFA ve UEFA'da nasıl çözüyorsak öyle çözeceğiz.""DEĞİŞMESİ GEREKEN YÖNETİM DEĞİL, ZİHNİYET""Edindiğim bilgi ve tecrübeyi şimdi TFF başkanı olarak ülkeme kazandırmak istiyorum. Futbolda güven ortamı tamamen yok oldu. Oyun ne kadar adil ve gerçekse, futbolun topluma verdiği keyif o kadar yüksek olur. Türk futbolunda alınan kararlar, adil oyun kavramına ters düşmektedir. Rekabet yerine husumet eden futbol iklimi artık son bulmalıdır. Türk futbolunda değişmesi gereken yönetim değil, zihniyettir. Futbolumuzu bu noktaya getiren yanlış ne varsa, tümünü değiştireceğiz.""BİZ KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİZ""Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz, herkesle birlikte çalışacağız. Avrupa'daki adil, ekonomisi güçlü futbol ortamını buraya getireceğiz.""18 Temmuz'dan itibaren yepyeni bir anlayışla, tüm paydaşlar ile ortak hareket ederek ilerleyeceğiz. Sakin, güler yüzlü bir tavırla sorunları ele alacağız. Ben UEFA'daki görevime başlarken futbola katkı sağlamak için yola çıkmıştım. İstanbul'u finaller şehri yapma hedefim vardı. Türkiye, UEFA'nın en güvenilir limanı haline gelmiştir. İstanbul, UEFA için çok önemli bir şehir. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerini ülkemize kazandırdık.""ARTIK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASINI DÜZENLEMEK OLMALI""UEFA'nın elit seviyesindeki tüm organizasyonları ülkemize kazandırdık. Yakın dostum, UEFA Başkanı Ceferin'e teşekkür ederim. Bizim artık hedefimiz Dünya Kupası düzenlemek olmalı.""Futbolda büyük organizasyonları alabilmek için siyasi destek olmazsa olmazdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın futbola olan bakış açısı bizler için büyük bir şans. Türk futbolunun üst seviyeye gelmesi için tüm yatırımları seferber ettiler.""ALLAH'IN İZNİYLE 14 TEMMUZ'DA FİNAL OYNAYACAĞIZ""Bizim Çocuklar'ın Almanya'da her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Biz ekibimizle bir karar aldık; A Milli Takım, turnuvadan dönene kadar yeni dönem projelerimizi konuşmayacağız. Allah'ın izniyle 14 Temmuz'da final oynayacağız. Gerekirse projelerimizi 17 Temmuz'da açıklarız.""PUSULAMIZ AY-YILDIZ OLACAK""Benim ekibimde yer alan herkes, kulüp üyeliklerini askıya alacak. 18 Temmuz'dan sonra adalet, güven ve kurumsallık öne çıkacak. TFF'yi yönetirken pusulamız ay-yıldız olacak.""Biz Türkiye'nin futbol federasyonu olacağız. Ülkemiz, milletimiz ve Türk futbolu adına yeni bir başlangıç olmasını diliyoruz."